Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Dinçyürek, Acil Durum Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde yaşananlar doğrultusunda sağlıkta örgütlü olan üç sendikayı toplantıya davet ettiklerini, toplantıda bugüne kadar yaşanan süreç ve mevcut durum hakkında karşılıklı bilgi paylaşımında bulunduklarını açıkladı.

Dinçyürek, hemşire sendikalarına da davette bulunduklarını, toplantı saati netleşemediği için henüz hemşire sendikalarıyla bir araya gelemediklerini, en kısa sürede görüşme yapacaklarını kaydetti.

Toplantı sonunda “daha sık istişare” yapma kararı alındıklarını ifade eden Dinçyürek, ayrıca, benzer bir toplantının hemşire birlikleriyle de yapılacağını söyledi.

Dinçyürek, “Gerçekleşen vahim olayla ilgili görüşülen her kesimin büyük bir üzüntü duyduğunu, sendikalarla istişare içinde şeffaf bir şekilde çalışmalara devam edeceklerini” söyledi.