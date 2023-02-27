BAKAN ÇAVUŞOĞLU BU İŞİN MİMARI KATİP DEMİR VE NİYAZİ ŞANAL'I TEBRİK ETTİ

Ergün Yahat

Türkiye Kahramanmaraş merkezli deprem sonrasında yaşanan acı olaylar sonrasında, ülkemizde de gündeme gelen özellikle okullarda başlatılan ve olası deprem sonrası binaların dayanıklığı konusunda başlatılan çalışmalar devam ederken Yeniboğaziçi bölgesindeki velilerin belediye başkanı Katip Demir'den yardım istemelerine kayıtsız kalamayan başkan Katip Demir harekete geçerek hayırsever bir işadamı olan AKOL LTD Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Şanal okulun bahçesine bir haftada 4 sınıflık prefabrik okul yaptırması büyük takdir topladı.

Bugün sabah Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlunun katılması sonrasında ilk zil çalması ile öğrenciler yeni yapılan sınıflarına girmenin mutluluğunu yaşadılar.

Bakan Çavusoğlu öncü mimar Yeniboğaziçi belediye başkanı Katip Demir ve iş adamı AKOL LTD Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Şanal'a teşekkür etti.

Bakan Nazım Çavuşoğlu daha sonra Belediye Başkanı Katip Demir ile birlikte Mormenekşe ilkokulunda incelemelerde bulundu.