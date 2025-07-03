Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, BRT’de “NET Olalım” programına katılarak iç siyasetteki gelişmeler ve su konusunda yaşanan sıkıntılarla ilgili açıklamada bulundu. Bakan Çavuş, erken seçim ihtimalinin gündemde olup olmadığına ilişkin soruya, “Seçime isterse yarın gidelim. UBP eleştirilebilir. Ama UBP seçime en hazır partidir. Vatandaşımız seçime gideceği gün nereye bakacağını çok iyi biliyor. Duygusal davranmıyor. Ben hayat pahalılığına karşı maaşımı gününde almak istiyorum diyor….Açık yüreklilikle söylüyorum yarın seçime gidelim, bir sonraki gün seçime gidelim UBP şimdiki konumundan daha da iyi bir noktada olacaktır. Bizim parti içi kavgalarımız olabilir. Ama UBP üretici gibidir işleyen demir gibidir.UBP muhakkak ki seçimde ödülünü alacaktır” dedi.

Siyasette 3 yıldır sabırlı olmayı, az konuşmayı ve çok dinlemeyi öğrendiğini de söyleyen Bakan Çavuş, “ Önemli olan konuşmak değil icraat yapmaktır” diye konuştu.

“UBP’DE AŞILAMAYACAK BİR SORUN YOKTUR”

Polis yasasındaki değişikliğe ilişkin bazı UBP’li vekillerin onay vermeyip Cumhuriyet Meclisi’nde nisabı sağlamamasına ilişkin soruya ise Bakan Çavuş, “Yaşananlar parti noktasında keşke itirazlarını gerekli mercilere yapsalardı. Bu konuda rahatsızlıklarını dile getirselerdi. Gerek grup toplantılarında gerekse de Meclis öncesi partinin yetkili organlarına bu sorunlar aktarılsaydı. Eminim bu sorunlar çözüleçektir. Aşılamayan bir sorun yoktur….Genel Başkanımızın ve hükümetin yetkili organlarının muhakkak ki üzerinde konuşacağı ve değerlendireceği bir konu. Ama dediğim gibi bu sorunu muhakkak ki UBP kendi içerisinde çözecektir.

“BAŞBAKAN ANKARA’DAN YENİ PROJELERLE GELECEK”

Bakan Çavuş, Başbakan Ünal Üstel’in Ankara ziyaretine ilişkin de değerlendirmede bulundu. Hüseyin Çavuş, “Başbakanın birçok projesi var. Bu projelerle ilgili Ankara’da görüşüyor. Önümüzdeki süreçte yeni projelerle ilgili yaptığı görüşmeler var. Biz de bu konuda hazırlık yapıyoruz. Sayın Başbakanımız Ankara’dan yeni yeni projelerle gelecektir. Mevcut projelerin devamı ve hızlandırılması gündemde. Her zaman olduğu gibi 20 Temmuz’da burada yeni projelere hep birlikte imza atacağız”diye konuştu . Hüseyin Çavuş, yakın bir tarihte mevkidaşı Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın KKTC’ye ziyaret gerçekleştireceğini de söyledi.

“SUDA TASARRUFU SAĞLAMAZSAK, TÜKETİM 73 MİLYON METREKÜPE ULAŞACAK”

“BİR YILDA SU TÜKETİMİ LEFKOŞA’DA YÜZDE 20, İSKELE’DE YÜZDE 39 ARTTI”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, yaz aylarında su tüketimini azaltmak için tasarruf yapmak gerektiğini belirtti. Tarım Bakanlığı’nın ve Su Dairesi’nin görevinin suyu depoya ulaştırmak olduğunu söyleyen Bakan Çavuş, depodan çıkış sorumluluğunun ise yerel yönetimlerde olduğunu kaydetti. Hüseyin Çavuş, “Bizim depolara ulaştırdığımız suda herhangi bir kısıtlama veya azaltma mümkün değildir.Lefkoşa’yı göz önünde bulunduracaksak 2024 yılının ilk 5 ayı ile 2025 yılının ilk 5 ayı arasında su tüketiminde yüzde 20’lik bir artış söz konusudur. İskele belediyesinde 2024 yılının ilk 5 ayı ile 2025 yılının ilk 5 ayı yüzde 39’luk su artışı var.

Diğer belediyelerimizde de su tüketiminde yıllara göre su artışı söz konusudur. Fazla su tüketimi dönemine girilmeden tüm belediyelerimizle görüşerek, suyun kullanımı ile ilgili önlem alınması gerektiğini ifade ettik. Biz sadece Anavatan’dan gelen su ile değil yerel kaynaklarımızla da destekliyoruz. 2024 yılı içerisinde 44 milyon metreküp Anavatandan gelen su ile depolara su pompaladık. 13 milyon metreküp de yerel kaynaklarımızdan. Toplamda 57 milyon metreküp su. Bu şekilde artış devam ettiği sürece, suyu verimsiz kullanırsak sadece Anavatan’dan gelen su yüzde 20’lik artışla 60 Milyon metre küplere çıkması yerel kaynakların da 13 milyon metreküpün eklenmesiyle 73 milyon metreküpe ulaşacaktır. O yüzden suyu iyi kullanmak gerekiyor. Belediyelerimize büyük görev düşüyor.

Vatandaşlarımızın suyu en iyi şekilde kullanarak suda tasarrufu sağlamalıyız” dedi. Temmuz ve Ağustos ayında suda tasarrufun şart olduğunu vurgulayan Bakan Çavuş, bu konuda yerel yönetimlere ve vatandaşlara büyük görevler düştüğünü söyledi. Su depolarında hızlı tüketim artışı gösteren ilgili bölgelerdeki belediyelerle görüşmeler yaptığını ve yapmaya da devam edeceklerini kaydeden Bakan Çavuş, “özellikle Lefkoşa’da su tüketimi gece ve gündüz aynı seviyededir. Saatte bin 200 ton su veriliyor. Mümkün değil gece ve gündüz tüketiminin aynı olması. Muhakkak ki bu suyun nereye gittiğini bulmak zorundayız” dedi.