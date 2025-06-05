Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Kurban Bayramı’nın ülkeye, üreticiye ve tüm insanlığa sağlık, huzur, barış ve bereket getirmesini temenni etti.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda; Kurban Bayramı’nda dayanışma, paylaşma ve kardeşlik duygularının en yoğun şekilde yaşandığını, milletçe birlik ve beraberliğin pekiştiğini belirterek, bayramların manevi iklimiyle gönülleri aydınlattığını kaydetti.

Bu mübarek günde kırgınlıkların yerini barışa, dargınlıkların yerini sevgiye bırakmasını dileyen Çavuş, “Bayramlar; büyüklere hürmetin, küçüklere sevginin, ihtiyaç sahiplerine el uzatmanın, komşuluk ve akrabalık bağlarının yeniden güç kazandığı çok özel zamanlardır. Kurban Bayramı vesilesiyle, aramızdan ayrılan sevdiklerimizi rahmetle anıyor, onların aziz hatıralarını saygıyla yaşatıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı olarak, üreticilerin emeğine, toprağın bereketine ve doğal kaynakların korunmasına büyük önem verdiklerini vurgulayan Çavuş, üretimin devamlılığı, kırsal kalkınmanın güçlenmesi ve gıda güvenliğinin sağlanması yolunda gösterilen çabanın ülkenin refahı ve geleceği için büyük bir sorumluluk olduğunu kaydetti.

Çavuş, bayramın tarlasında, bahçesinde, ağıllarında gece gündüz demeden çalışan çiftçiye, hayvancıya moral ve umut olmasını diledi.

Çavuş mesajında, "Kurban Bayramı’nın ülkemize, üreticimize ve tüm insanlığa sağlık, huzur, barış ve bereket getirmesini temenni ediyor; başta tarım sektöründe emek veren kardeşlerimiz olmak üzere tüm halkımızın bayramını en içten duygularımla kutluyorum. Sevdiklerinizle birlikte, sağlık dolu, huzur dolu nice bayramlar geçirmenizi diliyorum.” dedi.