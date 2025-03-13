Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, et işleme sektöründeki üretim süreçlerini yerinde incelemek ve sektör temsilcileriyle görüş alışverişinde bulunmak amacıyla Etaş Et İşleme Tesisi'ni ziyaret etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ziyaret kapsamında tesisin üretim aşamaları, hijyen standartları ve kalite kontrol süreçleri hakkında yetkililerden bilgi alan Bakan Çavuş, et ve et ürünleri üretiminde sürdürülebilir ve sağlıklı gıda politikalarının önemine vurgu yaptı.

Bakan Çavuş, yerli üretimin güçlendirilmesi, hayvancılık sektörünün desteklenmesi ve et işleme tesislerinin daha verimli çalışabilmesi adına hükümet ve bakanlığın gerekli adımları atmaya devam edeceklerini belirtti.