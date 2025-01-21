Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Bolu'daki yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Mesajında, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bir otelde meydana gelen yangın sebebiyle üzüntüsünü dile getiren Çavuş, “Bu acı olayda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına sabır diliyoruz. Yaralı vatandaşlarımıza ise acil şifalar temenni ediyor, bu üzücü olayın yaralarının bir an önce sarılmasını diliyoruz.” ifadelerine yer verdi.