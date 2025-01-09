Berova: “Yarın sabah Meclis’te Ulusal Birlik Partisi Grubu, hükümet ortakları ve hükümete destek veren milletvekilleri ile toplantı yapacağız”

Maliye Bakanı Özdemir Berova, hayat pahalılığı ödeneğiyle ilgili öngörülen yasal düzenlemeyi ele almak üzere sendika temsilcileriyle toplantıda bir araya geldi.

Konuyla ilgili yarın sabah Meclis’te Ulusal Birlik Partisi Grubu, hükümet ortakları ve "hükümete destek veren milletvekilleri" ile toplantı yapacaklarını açıklayan Berova, “İsteğimiz mümkün olabilecek en iyi noktaya ulaşmaktır.” dedi.

Maliye Bakanlığı’nda yer alan toplantıya, Maliye Bakanlığı Müsteşarı Burak Şöföroğlu ve Bakanlık Genel Koordinatörü Saadet Hüdaverdi de katıldı.

-Berova

Maliye Bakanı Özdemir Berova toplantı öncesinde yaptığı konuşmada, geçen hafta Meclis’teki Komite toplantısının, sendikaların genel grevi nedeniyle yapılamadığını ancak sendika yetkilileriyle istişare fırsatı bulduklarını hatırlattı.

Hayat pahalılığı ödeneği konusunda sendikalarla istişare etmeden yeni bir toplantı çağrısı yapılmayacağı yönünde söz verdiklerini dile getiren Berova, “Bu sözümüze istinaden bugün burada toplandık.” dedi.

Sendika yetkileriyle son gelinen aşamayı değerlendireceklerini ifade eden Berova, yarın sabah Meclis’te saat 09.30’da Ulusal Birlik Partisi Grubu, hükümet ortakları ve hükümete destek veren milletvekilleri ile toplantı yapacaklarını söyledi.

Meclis’teki toplantıda hangi noktaya gelindiğini ve süreç içerisinde iktidar kanadının yol haritasını ortaya koyacaklarını kaydeden Berova, davete katılan sendika yetkililerine teşekkür etti.

-Bıçaklı

Sendikalar adına söz alan Türk-Sen Başkanı Arslan Bıçaklı da, basının toplantıya ilgisine dikkat çekerek, “Belli ki toplumun bütünü bugün bu odada çıkarken bir şey bekliyor.” diye konuştu.

Halkın refahı ve mutluluğu için daha güzel bir noktaya gelmeyi temenni eden Bıçaklı, Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Referandum Yasası ve hayat pahalılığına ilişkin yasa hakkında hükümetin iradesini ve yaşananları hatırlattı.

Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Referandum Grev ve Referandum Yasa Tasarısı’nın Meclis Genel Kurulu’nda geri çekildiğini kaydeden Bıçaklı, “Önümüzde hayat pahalılığı meselesi kaldı.” dedi.

Yıllardır uygulanan sistemin değiştirilerek, çalışanların, emeklilerin ve asgari ücretlilerin alım gücünün geri çekilmesini kabul etmeyeceklerini dile getiren Bıçaklı, şöyle devam etti:

“Ülkede ekonomik sıkıntı vardır ve halkımızla beraber tasarruf yapacaksak biz varız. Ama nasıl? Başlayacağız cumhurbaşkanından, geleceğiz başbakana, bakanlara, vekillere, sermayeye verilen teşviklere sonra sıra çalışana, emekliye geldiğinde onları da konuşuruz.”

Sendikaların iki tasarının geri çekilmesi konusunda tavrının net olduğunu belirten Bıçaklı, “Bizim derdimiz kavga etmek değil ülkedeki çalışanın, emeklinin, asgari ücretlinin alım gücünü korumak ve geliştirmektir.” dedi.

Bıçaklı, toplantının sağlıklı geçmesi temennisini dile getirerek, konuşmasını tamamladı.

Konuşmaların ardından basın mensuplarının soruları da yanıtlandı.

-Berova: “İsteğimiz mümkün olabilecek en iyi noktaya ulaşmaktır”

Bir soru üzerine Maliye Bakanı Özdemir Berova, hükümet ve devlet olarak en büyük dertlerinin sürdürülebilir bir şekilde halkın refah ve mutluluğunu sağlamak olduğunu ancak sonsuz kaynaklara sahip olmadıklarını ifade etti.

Gidilen yolun ülkeyi refaha ve düze çıkaracak yol olması gerektiğini belirten Berova, sendikaların üyelerinin haklarını maksimum derecede koruması isteğinin doğal olduğunu söyledi.

Ortak bir noktaya ulaşılıp, ulaşılamayacağının cevabının ortaklaşmaya gidecek bir yolun çıkıp, çıkmayacağı noktasından geçtiğini ifade eden Berova, toplantıda bu konuyu konuşacaklarını kaydetti.

Ortaklaşma demenin bir tarafın her şeyi bırakarak, karşı tarafın isteklerinin tümüne kabul demesi anlamına gelmediğini dile getiren Berova, “Elbette ki isteğimiz mümkün olabilecek en iyi noktaya ulaşmaktır. Bunun da şartlarını oluşturabilir miyiz diye ben sendikalarımızı bir kez daha dinleyeceğim.” dedi.

Yarın iktidar vekilleriyle konuyu değerlendirmelerinin ardından gerekirse sendika temsilcileriyle bir toplantı daha yapacaklarını belirten Bakan Berova, “Ondan sonra da bir noktaya gelinebilirse gelinir, gelinemezse demokratik hakları kullanmak bu ülkede yaşayan her vatandaşın hakkıdır.” şeklinde konuştu.

Berova, zor süreçten geçerken bütün arzu ve isteklerinin ülkeyi korumak ve KKTC’nin sağlam ayaklar üzerinde sürdürülebilirliğini sağlamak olduğunun altını çizdi.

Sendikaların sivil itaatsizlik açıklamasının hatırlatılması üzerine ise Berova, “Bu ülke hukuk devletidir. Yasaların ve hukukun gerektirdiği her koşula her bir vatandaş uymakla mükelleftir.” dedi.

Konuşmaların ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti.

-Toplantı sonrası… Bıçaklı: “Onlar yoluna devam edecekse, biz de yolumuza devam edeceğiz”

Bir saati aşkın toplantı sonrası Türk-Sen Başkanı Arslan Bıçaklı Bakanlık önünde yaptığı açıklamada, “Belli ki devletin bütçesinde açık var. Bu bütçe içerisindeki açığın belirli bir miktarını tasarruf etmek istiyorlar.” diye konuştu.



Bıçaklı, işçilerin, memurların, emeklilerin, asgari ücretlinin cebinden paranın alınmasına müsaadeleri olmadığını söyledi.

Bakan Berova’nın toplantıda bu konuda tek başına yetkili olmadığını söylediğini dile getiren Bıçaklı, yarın UBP grubu ve hükümet ortaklarının yapacağı toplantıda konunun tartışılacağını ve son noktanın kendilerine aktarılacağını belirtti.

İktidara mensup vekillerden sağduyulu kişiler olduğunu da ifade eden Bıçaklı, “Yarınki toplantıda bu yanlıştan vazgeçecekler diye bir ümidim var… Onlar yoluna devam edecekse, biz de yolumuza devam edeceğiz” diye konuştu.

Toplantıya davet edilen sendikalar şöyle:

“KTÖS, KTAMS, KİEF, KTOEÖS, KAMUSEN, KAMU-İŞ, HÜR-İŞ, KOOP-SEN, DEV-İŞ, Devrimci Genel-İş, Emek-İş, Petrol-İş, BES, GÜÇ-SEN, VERGİ-SEN, BAY-SEN, BÜRO-İŞ, EL-SEN, MALİYE-SEN, DAÜ BİR-SEN, HAKSEN, ÇAĞ-SEN, DAÜ-SEN, BASIN-SEN, TIP-İŞ, TÜRK-SEN, HTKS, KES, AS-SEN, ADA-SEN, MAĞUSA GENEL İŞ, TES, BASS, TEL-SEN, Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası, Memur-Sen.”