Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi (CTCA) Başkanı Kemal Nafi ve heyetini kabul etti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, yaşamını İngiltere’de sürdüren Kıbrıs Türk’ü ve KKTC arasındaki güçlü gönül bağının daha da sağlamlaştırılması için çalışacağını belirtti.

Arıklı, kabulde, yaşamını İngiltere’de sürdüren vatandaşların durumu ve haziran sonu Londra’da yapılacak olan Kıbrıs Türk Kültür Festivali’yle ilgili görüş alışverişinde de bulundu.

Yurt dışında yaşayan vatandaşlara seçme hakkının verilmesi gerektiğini belirten Arıklı, “Anayasa’ya göre bu gerçekleşemiyorsa en azından Cumhuriyet Meclisi’nde sembolik olarak temsil edilmeleri gerekiyor. Yurt dışında yaşayan insanlarımızın, diğer demokratik ülkelerde olduğu gibi, seçme hakkının olması gerekir.” dedi.

- “Kıbrıs Türk Kültür Festivali, devletin tanıtımı için çok önemli”

Her yıl Londra’da düzenlenen Kıbrıs Türk Kültür Festivali’nin; devletin ve Kıbrıs Türk kültürünün tanıtımı için çok önemli bir etkinlik olduğunu ve bugüne kadar başarıyla yürütüldüğünü belirten Arıklı, hükümet olarak bu sene düzenlenecek olan festivale katkı sağlayacaklarını kaydetti.

Arıklı, “Devletin bu festivale çok ciddi şekilde destek vermesi gerekiyor. Hükümetin ortağı olarak iş çevreleri ve sivil toplum örgütlerini bu amaçla koordine etmeli, hem Kıbrıs kültürünü yaşatan sanatçıları ve zanaatkârların oraya gönderilmesini sağlayarak hem de maddi olarak bu festivalin desteklenmesini sağlamalıyız.” ifadesini kullandı.

İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi Başkanı Nafi ise KKTC’de alınan her kararın İngiltere gibi yurt dışında yaşayan vatandaşları etkilendiğini, kendilerinin de karar alınırken söz haklarının olması gerektiğini belirtti.

“Kıbrıs’ımızdan kopmadık ve vatanımıza yürekten bağlıyız.” diyen Nafi, Arıklı’yı haziran sonu Londra’da düzenlenecek olan Kıbrıs Türk Kültür Festivali’ne davet etti.