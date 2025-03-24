Bahar Esintileri Sanat Derneği Korosu, Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Spectrum Salonunda konser verdi.

Bahar Esintileri Sanat Derneği’nden verilen bilgiye göre, konser, Bahar Gökhan şefliği ve Ufuk Şenyaylar Orkestrası eşliğinde sahnelendi.

Dernek Başkanı Ahmet Gökhan ve KKTC Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ahmet Akdeniz 'in konuşmalarıyla başlayan gecede, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü vesilesiyle, Yeşilyurt Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu Öğrencisi Tuana Zehirok, Lefke Gazi Lisesi öğrencisi Hüseyin Güney, Sergen Özbay Dans ve Fitness Derneği kurucusu Sergen Özbay bachata,; Akdeniz Tango Akademisinden Ali Denker ve Serpil Gübür de tango gösterisi sundu.

Konserin son bölümünde Şef Sanatçı Bahar Gökhan merhum ses sanatçısı Edip Akbayram ve Ferdi Tayfur şarkılarını seslendirdi.

Konser gelirinin bir kısmı KKTC Engelliler Spor Federasyonu'na bağışlanacak.