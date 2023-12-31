UBP GAZİMAĞUSA İLÇE BAŞKANINDAN YENİ YIL MESAJI

UBP Gazimağusa ilçe başkanı Nahit Öncü yeni yıl mesajında acısıyla tatlısıyla 2023 yılını geride bırakarak 2024 yılına girmenin hep birlikte heyecanını yaşıyoruz.

Her yeni yıl, umutların yeşerdiği, iyimserliğin hâkim olduğu, daha iyi hayat şartlarına ulaşma yolunda beklentilerin arttığı bir ortam oluşturmaktadır.

Yeni yıl, kişisel ya da toplumsal olarak geleceğe dönük beklentilerimizin arttığı, başarı ve mutlulukların ümit edildiği yeni bir başlangıçtır. Yeni yılda ülkemizin daha ileri gitmesi, refah ve huzur ortamının devam etmesi en büyük temennimizdir.

Ulusal Birlik Partisi olarak koyduğumuz hedefleri gerçekleştirebilmenin, halkımıza daha fazla sosyal ve ekonomik imkânlar sunabilmenin gayreti içerisinde olacağız.

Bu duygu ve düşünce ile, yeni yılını en samimi duygularımla kutluyor; 2024 yılının Kuzey Kıbrıs Türk Halkı’na huzur, barış, sağlık ve mutluluklar getirmesini temenni ediyorum.