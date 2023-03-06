Bağlıköy Şehitleri, pazartesi Bağlıköy Şehitliği’nde düzenlenecek tören le anılacak.

Tören saat 10.00’da protokol sırasına göre çelenklerin şehitliğe konulmasıyla başlayacak. Saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesinin ardından şehitlik özel defteri imzalanacak.

Yedidalga İlkokulu Öğretmeni Melek Ergel ve Bağlıköy Şehitleri Tertip Komitesi Başkanı Taner Kerimoğlu’nun konuşma yapacağı törende, Yedidalga İlkokulu öğrencileri tarafından şiirler de okunacak.