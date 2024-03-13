Töre, direnişte şehit düşenleri andı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Bağlıköy Direnişi’nin 59. yıl dönümünü nedeniyle mesaj yayımlayarak direnişte şehit düşenleri andı.

Töre mesajında şu ifadelere yer verdi;

“Küçük bir dağ köyü olan Bağlıköy’de 1958 ile 1974 yılları arasında 17 şehit verilmiştir.

Bu Rum barbarlığı ve soykırımdır. Şehitlerimiz sayesinde bu topraklar vatan yapılmıştır. TMT ve mücahitlerimizin vermiş olduğu mücadele bizler açısından çok kutsaldır. Bu direniş sayesinde bugün özgürüz ve bağımsızlığımız vardır. Şehitlerimizin bizlere emanet ettiği vatanı ve devletimizi gelecek nesillere emanet etmek bizlerin asli görevidir. Cumhuriyetimizden ve Anavatan Türkiye’den asla vazgeçmeyeceğiz.

Tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize uzun ömürler diliyorum.”