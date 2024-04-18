Yeraltı Maden-iş Yeni Çeltek (Unutturulanlar 2)” isimli belgesel 24 Nisan Çarşamba günü, saat 19.30’da Bağımsızlık Yolu’nun Lefkoşa’daki parti merkezinde gösterilecek.
Bağımsızlık Yolu’ndan yapılan açıklamada, belgesel gösteriminin, Türkiye’de maden ocaklarının kapatılma kararının alındığı 24 Nisan tarihinin yıldönümünde yapılacağı belirtildi.
Açıklamaya göre belgesel, Türkiye’de 1970’li yıllarda Devrimci Yeraltı Maden İşçileri Sendikasının kurulması, Yeni Çeltek maden işçilerinin sendikal örgütlülükle doğrudan karar mekanizmalarının içinde yer alması konularını ele alıyor.
Yapılan açıklamada, “Sendikal örgütlenme biçimiyle üretenlerin yöneten olma deneyiminin yaşandığı Yeni Çeltek Direnişi, bugün hala işçi sınıfının yolunu aydınlatıyor” denildi.