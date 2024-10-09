Bağımsızlık Yolu Basın Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, parti üyeleri eylemde, “Sendikasız Çalıştırılmak Yasaklansın”, “Asgari Ücret En Düşük Kamu Maaşına Endekslensin”, “Ultra Zenginlere Servet Vergisi” yazılı pankartlar açtı.

Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Umut Ersoy eylemde yaptığı açıklamada, Meclis Başkanı seçilip seçilememesinin, halkın gündemi olmadığını belirtti.

Meclisin gündeminin, yeterli olmayan asgari ücret ile geçim derdi olması gerektiğini ifade eden Ersoy, öğrencilerin konteyner sınıflarda eğitim görmeye devam ettiğine dikkat çekerek, şunları kaydetti:

“Biz de durduk üç gündür rejim hükümetiyle rejim muhalefetinin karşılıklı dövüşerek ya da kendi içlerinde farklı farklı kavgalar ederek meclis başkanını seçememesini izlemeye çalışıyoruz… Rejim siyasetlerinin ister hükümeti ister muhalefeti olsun belli ki dertleri koltuk.”

Yaşananlar devam ettiği sürece Meclis önünde olacaklarını açıklayan Ersoy, halkı ve örgütleri de Meclis önüne gelerek, yaşananları protesto etmeye davet etti.