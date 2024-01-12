Bağımsızlık Yolu, bugün, bir sempozyumda konuşmacı olarak Türkiye’ye giden “aktivist ve programcı” Yusuf Alkım’ın, İstanbul’da havaalanında gözaltına alındığını kaydederek, Alkım’la dayanışmasını belirtti. “Bağımsızlık Yolu olarak süreci takip etmekteyiz” denilen açıklamada, bu tutumun Kıbrıslı Türklerin, “Söz, yetki, karar ve iktidar mücadelesini sindiremeyeceğini” ifade etti.