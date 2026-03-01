- Hamaney’in öldürülmesini protesto edenler, ABD Büyükelçiliğinin bulunduğu Yeşil Bölge’ye girmeye çalıştı

Irak’ın başkenti Bağdat’ta bir grup gösterici, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’in öldürülmesini protesto etmek amacıyla ABD Büyükelçiliğinin bulunduğu Yeşil Bölge'nin önünde toplandı.

Göstericiler, ABD karşıtı sloganlar atarak trafiğe kapatılan Yeşil Bölge’ye girmeye çalıştı.

Hindistan'da fabrikada meydana gelen patlamada 17 kişi öldü
Hindistan'da fabrikada meydana gelen patlamada 17 kişi öldü
İçeriği Görüntüle

Güvenlik güçleri, göstericileri dağıtmak için ses bombası ve göz yaşartıcı gaz kullandı.

Irak güçleri, hükümet binalarının da bulunduğu Yeşil Bölge’de ve özellikle ABD Büyükelçiliği çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alıyor.