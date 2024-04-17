Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Pazartesi günü, 10 şahıs ile 2’si Baf’ta bulunan 12 şirketi daha, Rusya aleyhindeki yaptırımlar listesine eklediği bildirildi.

Alithia gazetesi, Baf’taki şirketlerin, küresel bir silah şirketinin şubeleri olduğunu ve ABD’nin söz konusu şahıslar ile şirketleri, Ukrayna’ya açtığı savaşta Rusya'ya destek veren Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukaşenko ve Belarus Hükümeti’ne uyguladığı ekonomik yaptırımlar çerçevesinde yaptırımlar listesine eklediğini yazdı.

Haberde, ABD’nin Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Julie Fisher’ın da sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaparak, Rusya’nın Ukrayna’ya açtığı savaşa karşı çıkmaya devam edeceklerini kaydettiği belirtildi.