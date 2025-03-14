Baf’ın “Dimi” (Ovalık) köyünde ekip biçtikleri Kıbrıs Türk arazisinin (tarla) satıldığını ve park yerine dönüştürüleceğini gören Kıbrıslı Rum çiftçilerin duruma tepkili oldukları haber verildi.

Haravgi gazetesinde yer alan habere göre “Dimi” (Ovalık) belediye başkan yardımcısı Yorgos Polikarpos açıklamasında ekip biçmeleri için Rum göçmenlere tahsis edilen Baf’taki hava üssü yakınındaki Kıbrıslı Türklere ait büyük bir arazinin satıldığını ve arazinin yeni sahiplerinin de son günlerde arazide toprak dolgusu yapmaya başladıklarını ifade etti.

Bölgenin tarım arazisi olmasına rağmen havalimanına yakınlığından ötürü son yıllarda bölgede yasadışı olarak çeşitli araç kiralama işletmeleri ve otoparklar ortaya çıktığını kaydeden gazete, arazinin yeni sahiplerinin niyetlerinin bilinmemesine rağmen, yapılan çalışmalardan benzer bir şey ortaya çıkacağının görüldüğünü iletti.

Konunun kısa süre önce Rum Meclisi Göçmenler Komitesinde ele alındığını ve burada alım-satım işleminin yasal bir şekilde gerçekleştirildiğini ortaya çıktığını kaydeden gazete, arazinin Kıbrıslı Türk sahiplerinin 1974 yılından önce Kıbrıs’tan ayrıldıklarını ifade etti.

Gazete konuyla ilgili olarak “İerokipia” belediyesinin bugün akşamüzeri 5’te “Dimi” köyünde bir toplantı düzenleyeceğini de ekledi.

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