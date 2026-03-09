Sonuçlar resmileşirse Özdemir’in ülkenin ilk Türkiye kökenli eyalet başbakanı olacağı belirtiliyor.

DW Türkçe’nin aktardığına göre resmi olmayan sonuçlara göre Yeşiller yüzde 30,3, en yakın takipçisi Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) ise yüzde 29,7 oranında oy aldı.

İlk değerlendirmesinde temkinli konuşan Özdemir, "Son sözü söylemek için henüz erken. Umarım bu ilk rakamlar doğrulanır" diye konuştu. Özdemir ayrıca CDU'ya koalisyon için açık kapı bırakarak, "Bu iş ancak eşitler arası bir ortaklık olursa yürür" değerlendirmesinde bulundu.

İlk sonuçlar açıklandıktan sonra gazetecilere demeç veren CDU'nun başbakan adayı Manuel Hagel, Yeşiller'i ve Cem Özdemir'i seçimlerde aldıkları oydan ötürü kutladı.

Baden-Württemberg'de mevcut hükümet Yeşiller ve CDU'dan oluşuyor. Bu yüzden iki partinin kısa sürede yeniden koalisyon kurmalarına kesin gözüyle bakılıyor.

1994'ten bu yana federal siyasetin içinde yer alan Özdemir, 2021’de federal hükümetin tarım bakanı olmuştu. Özdemir, bu pozisyonuyla Türkiye kökenli ilk federal bakan olmuştu. Ardından Eğitim ve Araştırma Bakanlığı görevlerini aynı anda üstlenmişti.