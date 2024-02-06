Mevcut Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in yeniden aday olduğu seçimde, 6,5 milyon kayıtlı seçmen, 7 yıllık dönemde Azerbaycan'ı yönetecek cumhurbaşkanını seçmek için oy kullanacak

Azerbaycan halkı, cumhurbaşkanı seçimi için yarın sandık başına gidecek.

Mevcut Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in yeniden aday olduğu seçimde, 7 aday, 7 yıllık dönemde Azerbaycan'ı yönetmek için yarışacak.

Azerbaycan Merkezi Seçim Kurulu, cumhurbaşkanı seçimi için yurt içi ve dışında 6 bin 537 sandık kurdu. Son verilere göre, ülkede yaklaşık 6,5 milyon kayıtlı seçmen bulunuyor. Yurt dışında yaşayan Azerbaycan vatandaşları, oylarını yaşadıkları ülkelerdeki Azerbaycan büyükelçiliklerinde kurulan sandıklarda kullanacak.

Seçimi farklı uluslararası örgüt ve ülkelerden yaklaşık 800 yabancı, 90 bin yerli gözlemci izleyecek. Yerli basının yanı sıra yaklaşık 200 yabancı gazeteci de seçimi takip edecek.

Oy verme işlemi yerel saatle 08.00'de başlayacak, 19.00'da sona erecek.

Seçimde Yeni Azerbaycan Partisinin adayı mevcut Cumhurbaşkanı Aliyev'in yanı sıra Milli Cephe Partisi Genel Başkanı Razi Nurullayev, Büyük Kuruluş Partisi Genel Başkanı Fazıl Mustafa, Büyük Azerbaycan Partisi Genel Başkanı Elşad Musayev, Bütün Azerbaycan Halk Cephesi Partisi Genel Başkanı Kudret Hasanguliyev ile bağımsız adaylar Zahid Oruç ve Fuat Aliyev yarışacak.

- İşgalden kurtarılan bölgelerde de sandıklar kuruldu

Azerbaycan'ın Ermenistan işgalinden kurtardığı bölgelerde de sandıklar kuruldu. Böylece 30 yıl aradan sonra ilk kez Azerbaycan'ın tüm topraklarında cumhurbaşkanı seçimi yapılacak.

Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'da, bir zamanlar ayrılıkçı Ermeni yönetimin "başkent" olarak kullandığı Hankendi'de, Hocalı'da, Hocavend'de, Ağdere'de, Ağdam'da, Cebrayıl'da, Fuzuli'de, Zengilan'da, Gubadlı'da, Laçın'da ve Kelbecer'de 22 binden fazla seçmen oy kullanacak.

- Cumhurbaşkanı seçimi öne alınmıştı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, erken cumhurbaşkanı seçiminin 7 Şubat'ta yapılmasına ilişkin karar almıştı.

Cumhurbaşkanı seçiminin 7 yılda bir yapıldığı Azerbaycan'da son seçim, 11 Nisan 2018'de düzenlenmişti.