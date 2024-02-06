Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yer alan Nasır Hastanesi'nde 10 binden fazla kişinin hayatını tehlikeye attığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin, Nasır Hastanesi'nin çevresini yoğun şekilde hedef aldığı ve hastane etrafındaki ablukanın sürdüğü belirtildi.

İsrail güçlerinin kuşatmayla hastanede bulunan 300 sağlık personeli, 400 yaralı ve yerinden edilmiş 10 bin kişinin hayatının tehlikeye atıldığı ifade edilen açıklamada, hastanedekilerin aç bırakıldığı vurgulandı.

Hastanede yoğun bakım, anestezi ve ameliyat ilaçları dahil tıbbi malzemelerin tükenmekte olduğu kaydedildi.

Akaryakıt sıkıntısı nedeniyle hastanedeki jeneratörlerin 4 gün içinde duracağı bildirilen açıklamada, İsrail güçlerinin ambulansların hareketini de engellediği aktarıldı.

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentine bir süredir yoğun saldırılar düzenleyen İsrail ordusu, kentteki Nasır Hastanesi'ni de iki haftadır kuşatma altında tutuyor.