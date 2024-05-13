Konuk heyetler KKTC’ye gelmeye başladı

Töre: “Kederde ve mutlulukta bir ve beraberiz”

Feyziyev: “Bütün dünyaya bir mesaj vermek için geldik”

Türkiye - Azerbaycan, Türkiye - KKTC ve Azerbaycan - KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grupları KKTC’ye gelmeye başladı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Azerbaycan - KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Cavanşir Feyziyev ve beraberindeki heyeti Ercan Havalimanı’nda karşıladı.

Meclisten verilen bilgiye göre, Töre, burada yaptığı açıklamada, Azerbaycan heyetini KKTC’de görmekten büyük bir mutluluk duyduklarını ifade ederek “Biz Türk’üz ve Türk milletinin mensuplarıyız” dedi.

Türkiye, KKTC ve Azerbaycan’ın 3 devlet ancak tek milletin insanları olduğunu dile getiren Töre, kederde ve mutlulukta bir ve beraber olduklarını kaydetti.

Birlikte hareket etmenin önemine işaret eden Töre, bu birlikteliğin bütün dünyaya güçlü bir mesaj vereceğini kaydetti.

Feyziyev

Azerbaycan Milli Meclisi KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Cavanşir Feyziyev de konuşmasında, oluşturulan Dostluk Grubu sonrası, kısa bir zaman sonra KKTC topraklarına geldiklerini ifade ederek, bu birlikteliğin önemli bir mesajı içerdiğini söyledi.

Feyziyev, KKTC’nin bağımsız Türk Devletlerinin kardeşi olduğuna vurgu yaptığı konuşmasında KKTC ve Azerbaycan Cumhurbaşkanlarının birkaç gün önce yaptığı telefon görüşmesinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in “Azerbaycan Kıbrıslı Türk kardeşlerinin yanında olacak” şeklinde vurgu yaptığını anımsattı.

Bunun sadece Aliyev’in değil Azerbaycan’da yaşayan herkesin sözü olduğunu ifade eden Feyziyev, yapılan ilk resmi ziyaretin ardından çok daha fazla temasların olacağına inandığını belirtti.

Feyziyev, ziyaretin amacının tüm dünyaya bir mesaj vermek olduğunu, bu mesajın da KKTC’nin bağımsız bir devlet olduğu gerçeğini taşıdığını kaydetti.

-Heyetler perşembeye kadar KKTC’de…

Azerbaycan - KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Cavanşir Feyziyev, Türkiye - Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım, Türkiye - KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem ile Azerbaycan - Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ehliman Emiraslanov ve beraberlerindeki heyetler, bugünden itibaren perşembeye kadar ülkede temaslarda bulunacak, ziyaretler yapacak ve açılışlara katılacak.