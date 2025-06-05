Aydınköy’de bir kişi, kendisine yardım etmediği gerekçesiyle birini bıçaklayarak, yaraladı.

Polisin açıklamasına göre, R.K.(E-40) bugün 14.30 sıralarında ikametgahının önünde bahçe işleri yaptığı sırada, kendine yardım etmediği için tasarrufunda bulundurduğu bıçağı aynı yerde sakin H.K.’nin (E-45) göğsüne sapladı.

Olay sonucu yaralanan H.K., Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. R.K. ise tutuklandı.