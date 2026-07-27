Aydınköy’de meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 85 yaşındaki yaya Necibe Yılmaz, 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Polisin verdiği bilgiye göre kaza, 14 Temmuz’da Aydınköy’de Laleli Sokak’ta meydana geldi. Muhittin Bodaloğlu (E-54) yönetimindeki UT 305 plakalı çift kabin araçla geri geri seyrederken yaya Necibe Yılmaz’a (K-85) çarptı.
Ağır yaralı olarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılan Yılmaz, bugün hayatını kaybetti. Olayla ilgili polis soruşturması devam ediyor.