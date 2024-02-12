Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa'da meydana gelen “kanunsuz uyuşturucu madde hintkeneviri ithal ve tasarrufu” suçlarından tutuklanan zanlı Aydın Kayıplar bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ozan Özder olayla ilgili bulguları aktardı. Durukan huzurda bulunan zanlı Aydın Kayıplar’ın 2 Şubat 2024 tarihinde saat 19.20’de Metehan Kara Giriş Kapısı Lefkoşa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir polis ekibi tarafından KKTC’ye giriş yaptığı esnada kullanımındaki DD 135 plakalı araç içerisinde yapılan aramada, aracın bagaj kısmındaki hoparlör kabini içerisine gizlenmiş vaziyette yaklaşık 243 Gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını ve zanlının suçüstü tutuklandığını söyledi. Zanlının iki kez mahkemeye çıkarılarak, hakkında 11 gün tutukluluk emri alındığını kaydeden polis, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden, zanlının 60 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.