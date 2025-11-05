Avustralya'nın New South Wales (NSW) eyaletinin güney kıyısında, daha önce neslinin tükendiği düşünülen küçük penguenlerin, onlarca yıl aradan sonra bölgede yeniden ürediği tespit edildi.

ABC News'ün haberine göre, "Friends of Little Penguins Eden" adlı gönüllü grup, bölgede penguenlerin çiftleşme çağrılarını taklit eden ses sistemi kurdu.

Bu sistemin etkisiyle penguenler yeniden bölgeye yöneldi ve eyaletin Eden açıklarındaki bir bölgede en az iki farklı noktada üreme faaliyetine başladığı saptandı.

Uzmanlar, birkaç çift küçük penguenin burada yuva kurduğunu ve yumurtladığını gözlemledi.

Türün bölgeye geri dönüşünün "önemli bir ekolojik iyileşme işareti" olduğunu belirten uzmanlar, yeni koloninin henüz "kırılgan" olduğunu vurguladı.

Küçük penguenler, 1990'lı yıllarda yaşanan şiddetli fırtınalar ve yırtıcı hayvanların saldırıları nedeniyle Eden'deki yuvalarını kaybederek bölgeden tamamen çekilmişti.