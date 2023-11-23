Avustralya'nın Queensland eyaletindeki balıkçı kasabaları, aylardır bölgeyi istila eden farelerle mücadele ediyor.

ABC News'un haberine göre, balıkçı kasabalarına yakın bölgelerde artan fare nüfusu nedeniyle yiyecek aramak için kıyı bölgelerine gelen fareler, kasabaları istila etmiş durumda.

Balıkçı teknesi sahibi Jemma Probert, ABC News'a yaptığı açıklamada, kıyı bölgesine gelen farelerin dalgalarda boğulup tekrar kıyıya vurduğunu belirtti.

Öte yandan balıkçılar, kasabaları istila eden farelerin, balıkçı gemilerinin içindeki milyonlarca dolarlık ekipmana da zarar vereceği endişesini taşıyor.

Queensland Üniversitesi Ekoloji Doçenti Luke Leung, yıl başındaki rekor yağışların farelerin daha çok üremesine yol açtığını ve haziran ayından bu yana istilaların görüldüğünü aktardı.

Bölgede en son fare istilası 2011'de görülmüştü.