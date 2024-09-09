ABC News'ın haberine göre, Avustralya Kraliyet Komisyonu, savunma personeli ve gazilerdeki intihar vakaları ile intihara yatkınlığın ele alındığı, mevcut ve eski savunma personeli ile ailelerinin ifadelerini, çeşitli röportajları inceleyerek önerilerde bulunduğu raporu yayımladı.

ADF'de cinsel şiddetin soruşturulması ve bu konuda daha titiz bir süreç yürütülmesinin önerildiği raporda, savunma personelinin sivil hayata geçişinde destek sağlanması için bir birim oluşturulması tavsiye edildi.

Raporda, cinsel şiddet iddialarına yaklaşım hakkında üst düzey savunma personeline zorunlu eğitim verilmesi ve mahkeme veya iç soruşturma yoluyla cinsel şiddetten suçlu bulunan personelin görevden alınması gerektiği ifade edildi.

Savunma personelleri arasındaki intihar oranı ve riskinin izlenmesi için "ulusal kayıt sistemi" oluşturulması tavsiye edilen raporda, 1985-2021 döneminde 2007 askeri personelin intihar sonucu hayatını kaybettiği kaydedildi.

Her 3 eski personelden birinin "yüksek veya çok yüksek stres" yaşadığı aktarılan raporda, her 4 personelden birinde "intihar eğilimi" görüldüğü ortaya konuldu.

Savunma Bakanı Richard Marles, rapora ilişkin açıklamasında, "intihar nedeniyle sevdiklerini kaybeden aileler için üzüntü duyduklarını" dile getirerek, Avustralya hükümetinin, komisyonun sunduğu önerileri değerlendireceğini bildirdi.