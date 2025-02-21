ABC News'un haberine göre, Wong'un üç Çin savaş gemisinin Avustralya'nın doğu kıyısı açıklarında tatbikat yapması nedeniyle Avustralya ve Yeni Zelanda arasındaki uçuşlara yönelik uyarısının ardından bazı hava yolu şirketleri rotasını değiştirdi.

Wong, ABC News'e yaptığı açıklamada, tatbikatların yapıldığı bölgedeki gemi ve uçaklara tavsiyelerde bulunulmasının normal bir uygulama olduğunu vurguladı.

Çin savaş gemilerinin, Sidney'in yaklaşık 340 deniz mili güneydoğusundaki uluslararası sularda gerçek mermi kullanılarak yapılan tatbikatın Avustralya makamlarına bildirilmediği iddia edilirken Wong, Çin ile özellikle gerçek mühimmatlı deniz tatbikatları konusunda bildirim ve şeffaflık konularını görüştüklerini söyledi.

Avustralya ve Uluslararası Pilotlar Birliği Başkan Yardımcısı Kaptan Steve Cornell ise yaptığı açıklamada, Çin savaş gemilerinin dünyanın bu bölgesinde bulunması alışılmadık bir durum olduğunu kaydederek, "Pilotlar gerek bu tür askeri tatbikatlar gerekse roket fırlatılması, uzay enkazı ya da volkanik patlamalar gibi diğer olaylar nedeniyle güvenli seyrüseferin önündeki engellerle sık sık mücadele etmek zorunda kalmaktadır." ifadelerini kullandı.