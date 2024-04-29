Avrupa'nın doğal gaz üretimi, sahalarda süren bakım çalışmaları nedeniyle geçen yıl 19 milyar metreküp düşüşle 214 milyar metreküpe geriledi.

Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu'nun (GECF) 2024 yılına ilişkin doğal gaz raporunda bölgelerin üretimine ilişkin veriler paylaşıldı.

Buna göre, küresel doğal gaz üretimi geçen yıl önceki yıla göre yüzde 0,8 artarak 4,08 trilyon metreküpe ulaştı. Söz konusu dönemde, Kuzey Amerika, Orta Doğu ve Asya-Pasifik'te doğal gaz üretiminde artış, Avrasya ve Avrupa'da ise düşüş yaşandı.

Avrupa'nın doğal gaz üretimi, sahalarda süren bakım çalışmaları nedeniyle geçen yıl önceki yıla göre 19 milyar metreküp (yüzde 8,2) düşüşle 214 milyar metreküpe geriledi.

Avrupa'da üç ana üretici Norveç, Hollanda ve Birleşik Krallık'ın üretiminde sırasıyla 7 milyar, 5,5 milyar ve 4,6 milyar metreküp düşüş yaşandı.

Raporda bu düşüşün, bakım çalışmalarının uzaması ve bazı olgun gaz sahalarının kapatılması nedeniyle gerçekleştiği kaydedildi.

Norveç'in gaz üretimi 2023'te önceki yıla göre yüzde 5,3 düşüşle 126 milyar metreküp seviyesinde kaldı. Norveç'in üretimindeki düşüş, temel olarak Kuzey Denizi'ndeki önemli üretim sahaları olan Troll sahası ve Kollsnes gaz işleme tesisindeki bakım süresinin uzamasından kaynaklandı.

-Raporda, Türkiye'nin Karadeniz'deki doğal gaz keşfine ilişkin değerlendirmelere de yer verildi.

Türkiye'nin Sakarya Gaz Sahası'nda üretime başladığına işaret edilen raporda, "Türkiye, Sakarya sahasından gaz üretiminin başlamasıyla yerli gaz arzını artırma konusunda önemli bir ilerleme kaydederek ithalata bağımlılığı azaltma ve enerji güvenliğini güçlendirme yolunda önemli bir adım attı." ifadesi kullanıldı.

Romanya'nın Karadeniz'de büyük gaz sahaları geliştirmeye yönelik stratejik planları olduğuna dikkat çekilen raporda, "Avrupa genelinde yaşanan diğer bazı gelişmeler, bölgenin gaz üretim kapasitesini güvence altına almaya ve genişletmeye yönelik devam eden çabaların göstergesi." görüşüne yer verildi.

Avrupa'nın geçen yılki sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatındaki düşüşe de değinilen raporda, Türkiye'nin LNG ithalatındaki azalışa vurgu yapıldı.

Türkiye'nin satın aldığı LNG miktarındaki düşüşün ana sebebinin ülkede daha yüksek gaz üretimi ve daha düşük gaz tüketimi olduğu ifade edildi.

TC Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da 19 Nisan'da yaptığı açıklamada Karadeniz'de Sakarya Gaz Sahası'nda doğal gaz üretimini artırmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü ve günlük doğal gaz üretiminin mayıs ayı gibi 5 milyon metreküpe çıkmasının hedeflendiğini belirterek, "Bu sahada çok farklı lokasyonlarda rezervi yükseltecek yeni keşifler gelebilir." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Sakarya Gaz Sahası'nda halihazırda günlük 4 milyon metreküp doğal gaz üretiliyor.