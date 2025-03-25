Avrupa semalarında pazartesi akşamı parlayan mavi spiral sosyal medyada büyük heyecan uyandırdı. Girdaplar Avrupa genelinde görüldü ve Birleşik Krallık, Fransa, Norveç, Almanya, Ukrayna, Danimarka ve Polonya'dan gözlem raporları geldi. Spiral, kaybolmadan önce birkaç dakika boyunca görülebildi.

Birleşik Krallık'ın ulusal meteoroloji ve iklim ajansı Met Office'e göre, bu fenomene muhtemelen ABD'de fırlatılan bir SpaceX roketinin ardından yaşananlar neden oldu.

X'te yer alan haberde, "Roketin donmuş egzoz dumanı atmosferde dönüyor ve güneş ışığını yansıtarak gökyüzünde spiral şeklinde görünmesine neden oluyor," denildi.

Teknoloji milyarderi Elon Musk'ın sahibi olduğu havacılık şirketi, Falcon 9 roketlerinden birinin pazartesi günü Florida'dan yerel saatle 13.50 (TSİ 20.50) civarında havalandığını kaydetti.

Şirket, fırlatmanın ülkenin Ulusal Keşif Ofisi adına gizli bir ABD hükümeti görevi için gerçekleştirildiğini ve bunun X'teki Kennedy Uzay Merkezi tarafından onaylandığını bildirdi.

-Girdaplar nasıl oluştu?

Falcon 9 yeniden kullanılabilir iki aşamalı bir roket olduğundan, Dünya'ya dönmeden önce bir uydu gibi yükünü uzaya bırakıyor.

İlk aşama geri dönerken, roketin hareketleri nedeniyle bir girdap deseni oluşturan ve irtifa nedeniyle donan artık yakıtı fırlatıyor.

Daha sonra ışık donmuş yakıttan yansıdığı için Dünya'dan görülebiliyor.