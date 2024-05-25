Avrupa Komisyonu’nun Güney Kıbrıs’a çok uluslu büyük şirketlerin vergilendirilmesi konusunda ültimatom verdiği belirtildi.

Haravgi gazetesinde yer alan haberde, Rum hükümetinin büyük çıkarlara hizmet etmek uğruna yaptığı ihmallerin ülkeyi yeniden maceralara attığı ifade edildi.

Avrupa Komisyonu’nun mahkemeye vermeden önceki son aşama olan gerekçeli görüş göndermek suretiyle Güney Kıbrıs’a ihtar verdiği ve Güney Kıbrıs’ın çok uluslu büyük şirketlerin vergi statüsüyle ilgili Avrupa direktiflerine uymasını istediği kaydedildi.

Gazete ilgili Avrupa direktiflerinden ilkinin yüzde 15 oranındaki asgari vergilendirmenin uygulanması olduğunu ve bunun 31 Aralık 2023'ten itibaren mahkemeye intikal etmesi gerektiğini ancak henüz gerçekleşmediğini kaydetti.

Haberde ikinci direktifin ise, AB’de faaliyet gösteren üçüncü ülkelere mensup çok uluslu işletmeler dahil olmak üzere, 750 milyon Euro’dan fazla geliri olan çok uluslu şirketlerin devlete ödedikleri gelir vergisini yayınlamaya mecbur kalmaları için mevzuatın değişmesi olduğuna işaret edildi.

Komisyon’un her iki durumda da bu direktiflere uyması için Güney Kıbrıs’a iki ay süre tanıdığı ve aksi takdirde ülkeyi Avrupa mahkemesine vereceği uyarısında bulunduğu da belirtildi.

Öte yandan gazete, Avrupa Komisyonu’nun veri yönetimi yasası ve bunun uygulanmasının takip edilmesi için yetkili birimlerin atanması konusunda Güney Kıbrıs aleyhinde yeni bir ihlal süreci başlattığını da ekledi.