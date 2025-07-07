Baf’ın Amargeti köy yolunda cumartesi akşamı yaralı halde bulunan ve av tüfeğiyle karnından vurulduğu belirlenen 41 yaşındaki kişiye yönelik cinayet girişiminden bir kişi tutuklandı.

Baf’ın Amargeti köy yolunda tespit edilen 55 yaşındaki kişi cinayet suçlamasıyla mahkeme emriyle tutuklandı.

Alithia’nın haberine göre Amargeti köy yolunda yerde bulunan Limasollu mağdur önce Baf Genel Hastanesine kaldırıldı, ardından durumunun ciddiyeti nedeniyle Lefkoşa Rum Genel Hastanesi’ne nakledildi.

Aynı gazete 1 Temmuz’da Mağusa bölgesinde meydana gelen hırsızlık, şantaj, vücut bütünlüğüne zarar verme suçlarından bir kişinin tutuklandığını yazdı.

Habere göre olay 22 ve 23 yaşlarındaki iki kişinin, bir eğlence merkezinden zorla çıkarılmasıyla başladı. İki şahıs merkezin girişi önünde kendilerini bekleyen kişilerin saldırısına uğradı, darp edildi ve tasarruflarındaki paralar çalındı. Hastaneden darp raporu da alarak polise şikayet etmeleri üzerine 46 yaşındaki kişi tutuklandı.