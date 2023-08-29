Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Mine Atlı, Kıbrıs'ta barış ve iki toplumun geleceği için atılan her adımın, büyük-küçük demeden değerlendirilmesi ve geliştirilmesi gerektiğini belirtti.

Atlı, iktidar ve Cumhurbaşkanı’nın, Kıbrıs Rum Yönetimi'nin üzerinde çalıştığı güven arttırıcı önlemlerin basına sızan maddeler konusunda negatif algı yaratmaya çalıştığını savundu.

Atlı, Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis’in üzerinde çalıştığı iki toplumu yakınlaştırmaya yönelik adımlarla ilgili basına yansıyan kısmı hakkında yaptığı yazılı açıklamada, iktidar ve Cumhurbaşkanlığı’nın, güven yaratıcı önlemler paketiyle ilgili “havuz medyasının da desteğiyle negatif bir algı yaratmaya çalıştığını” iddia etti.

Atlı, resmi olarak açıklanacak güven arttırıcı önlemlerin Kıbrıs Türk tarafınca dikkatle incelenmesi ve üzerinde durulması gereken bir adım olduğu görüşünü ifade etti.

Mine Atlı, konuyu takip edeceklerini belirterek açıklanacak maddelerin Kıbrıs Türk toplumunun çıkarlarına ve aynı zamanda iki toplumun yakınlaşmasına ve barışa yönelik bir bakış açısıyla incelenmesi gerektiğini kaydetti. Mine Atlı, Kıbrıslı Türklerin de pakete katkı koymak, eleştiri yapmak, yönlendirmek, ekleme ve çıkarmalar önermek gibi hakları bulunduğunun özellikle vurgulanması gerektiğini savndu.

Atlı şu ifadeleri de kullandı:

“Barış ve iki toplumun geleceği için atılan her adım, büyük/küçük demeden değerlendirilmeli ve geliştirilmelidir. Ne Kıbrıslı Türklerin Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası’ndan doğan haklarının bir lütuf gibi sunulmasına müsaade edilmeli ne de bu adımlar görmezden gelinmelidir. TDP olarak hem hukukçu hem de uzman kadrolarımızla Kıbrıs Cumhuriyeti’nin attığı adımları takip edecek ve ortaya çıkan maddelerle ilgili yorum ve değerlendirmelerde bulunarak, toplumun doğru bilgilendirilmesine katkı koymaya devam edeceğiz”