Değirmenlik Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler’in de katıldığı tören çelenklerin konması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Tören, Değirmenlik Lisesi öğrencilerinden Eylül Akkoyun’un günün anlam ve önemini belirten “Şu Sonsuz Koşu” adlı şiirini okumasıyla devam etti ve 14. Zırhlı Tugay Komutanı Yardımcısı Tank Albay Nail Türe tarafından Anıt Özel Defteri’nin imzalanması ile sona erdi.