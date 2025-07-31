Atatürk Öğretmen Akademisi (AÖA), 2025-2026 Akademik Yılı Yazılı Giriş Sınavı başvuruları başladı.

Akademiden yapılan açıklamaya göre, adaylar başvurularını 20 Ağustos’a kadar “basvuru.aoa.edu.tr” internet adresi üzerinden yapabilir.

- Sınav 23 Ağustos’ta

AÖA’nın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Yazılı Giriş Sınavı 23 Ağustos Cumartesi günü 10.00-12.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Sınav sonucunda Sınıf Öğretmenliği Programı’na 53, Okul Öncesi Öğretmenliği Programı’na ise 15 öğrenci kabul edilecek.