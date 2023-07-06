AÖA Sınıf Öğretmenliği programından 48, Okul Öncesi programından 20 olmak üzere toplam 68 mezun verdi

Atatürk Öğretmen Akademisi 2022-2023 Akademik Yılı mezunları dün gece gerçekleştirilen tören ile diplomalarını aldı.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, akademi bahçesinde gerçekleştirilen törene katıldı.

-“Atatürk Öğretmen Akademisi bizim için olmazsa olmazımızdır”

Bakan Çavuşoğlu törende yaptığı konuşmada, dört yıl önce Atatürk Öğretmen Akademisi’ne giren öğrencilerin, bugün öğretmen olma aşamasına geldiğini görmekten dolayı büyük mutluluk ve gurur duyduklarını ifade etti.

Atatürkçü bir vizyona sahip olduklarını ve Atatürk’ün öğretmene yönelik söylediği sözleri vazgeçilmez prensipleri olarak kabul ettiklerini belirten Çavuşoğlu, “Bu topraklar Atatürkçü nesiller yetiştirdi. Bu nesilleri ise Atatürkçü öğretmenler yetiştirdi. Kıbrıs Türk halkının Atatürkçü düşünceyi kendisine şiar edinmesini öğretmenlere borçluyuz.” ifadelerini kullandı.

Değişen ve gelişen dünyada öğretmene duyulan ihtiyacın her geçen gün büyüdüğünü de dile getiren Bakan Çavuşoğlu, donanımı ve bilgisiyle öğretmenin güçlü olması gerektiğine vurgu yaptı.

Çavuşoğlu, Atatürk Öğretmen Akademisi’nin 1937’de, "bu toprakları vatan yapacak ve toplumu aydınlatacak" öğretmenler yetiştirmek için kurulduğunu da belirterek, “Akademinin değişmeyen bir misyonu vardır. O da Kıbrıs Türk halkının, değerlerinin ve kültürünün geleceğe taşınması noktasında gösterdiği vazgeçilmez duruşudur. Zaman içerisinde her şey değişmiştir ancak akademinin bu misyonu asla değişmemiştir.” dedi.

“Bu noktada, Atatürk Öğretmen Akademisi bizim için olmazsa olmazımızdır.” ifadelerine yer vererek konuşmasına devam eden Çavuşoğlu, akademinin günün ihtiyaçlarını karşılayabilecek ve emsalleri ile rekabet edebilecek bir yapıya getirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Bu anlayışla hareket ederek, akademinin öğretim kadrosunu güçlendirmeye, çeşitlendirmeye ve geliştirmeye gayret gösterdiklerini ifade eden Çavuşoğlu, Atatürk Öğretmen Akademisi’ni uluslararası lisansüstü doktora yapılabilecek bir yapıyla birlikte, kamu çalışanları için bir hizmet içi kurs merkezine dönüştürmek istediklerini söyledi.

“AÖA, Kıbrıs Türk halkı var olduğu sürece yaşayacak ve yaşatılacaktır”

Konuşmasında, “Atatürk Öğretmen Akademisi Kıbrıs Türk halkının vazgeçilmezidir. Bizler de bu halkın temsilcileri ve hükümeti olarak Akademinin yaşatılması ve geliştirilmesi için en büyük güvenceyiz.” ifadelerini kullanan Çavuşoğlu, Atatürk Öğretmen Akademisi’nin Kıbrıs Türk halkı var olduğu sürece yaşayacağına ve yaşatılacağına vurgu yaptı.

Çavuşoğlu, 1937’de kurulan akademide öğrenim gören öğrenci sayısının en yüksek seviyede olduğunu ve 336 öğrencisinin bulunduğunu da dile getirerek, gelecek yıl 80 öğrencinin akademiye alınacağını belirtti.

Konuşmasının sonunda, Kıbrıs Türkü'nün geleceğinde öğretmenin birinci sırada olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, geleceği öğretmenlerle birlikte kuracaklarına vurgu yaparak, mezun olan öğretmen adaylarına başarılar diledi.

Törende konuşmaların ardından halk dansları gösterisi yapıldı ve mezun öğrencilere diplomaları verildi.

Tören, öğretmen yemininin ardından mezunların kep atmaları ile sona erdi.

Atatürk Öğretmen Akademisi, Sınıf Öğretmenliği programından 48, Okul Öncesi programından ise 20 olmak üzere 2023 yılında toplam 68 mezun verdi.