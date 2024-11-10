Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, 86’ncı ölüm yıl dönümünde, Güzelyurt’ta düzenlenen törenle anıldı.

Güzelyurt Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 86. Yıl dönümü için bugün Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene katıldı.

Güzelyurt’ta saat 08.55’te protokol sırasına göre çelenklerin konmasıyla başlayan törende, iki dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından bayraklar yarıya indirildi.

Güzelyurt Meslek Lisesi Öğrencisi Süheyla Kızılyürek “10 Kasım” adlı şiiri okurken, Meslek Lisesi Müdür Müavini Şengül Akçabel de günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Şengül Akçabel konuşmasında Atatürk’ün başarılarla dolu bir hayatı olduğuna dikkat çekerek, birçok cephede sayısız zaferler kazandığını anımsattı. Akçabel, Türk milletinin kalbinde taht kuran Atatürk’ün sadece Türk tarihine değil, dünya tarihine damgasını vurduğunun altını çizerek, Atatürk’ün Türk ulusunun yetiştirdiği en büyük Türk olduğunu kaydetti.

Güzelyurt’taki Atatürk’ü Anma Töreni, konuşmanın ardından sona erdi.