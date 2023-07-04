Lapta Huzur Evi’nde rahatsızlanarak, yaşamını yitiren 81 yaşındaki Mithat Ataşer’in ölüm sebebinin, “çoklu organ yetmezliği” olduğu tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Ataşer, 1 Temmuz’da kaldığı Lapta Huzur Evi’nde rahatsızlanması sonucu kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, yaşamını yitirdi.

Ataşer’in yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “çoklu organ yetmezliği” sonucu olduğu belirlendi.

-Tiryaki’nin ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındı

Gönyeli’de 1 Temmuz’da kaldığı otel odasında aniden rahatsızlanması sonucu, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitiren Okan Tiryaki’nin (E-30) yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındı.

Tiryaki’nin ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak.