İsias davasını takip etmek için Adıyaman'da bulunan Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, bugünkü duruşmada sanık avukatlarının beyanlarına ilişkin olarak, “yalanla gerçek arasında savunmaların olduğunu üzülerek görüyoruz. Umarım yüce adalet en doğru kararı verir” dedi.

Bakan Ataoğlu, bu davanın uzun soluklu bir yolculuk olduğuna işaret ederek, kendilerinin Şampiyon Melekler’e verdikleri sözün arkasında durmaya devam edeceklerini ve sonraki duruşmalarda da ailelerin yanında olacaklarını kaydetti.

Ataoğlu, “O tarihte yine hep birlikte buralarda olmaya devam edeceğiz” dedi.

Salonda çıkan tartışmaların ardından duruşmaya verilen ara esnasında, BRT’ye yaptığı açıklamada, Ataoğlu, duruşmanın dün tamamlanmasını beklediklerini ancak sanık avukatlarının savunmasının yetişmediği için bugün de devam edildiğini anımsatarak, heyetten gitmek isteyenlerin bugün sabahki uçakla gönderildiğini, kalanların ise yarın sabah 10.40 uçağıyla ülkeye döneceğini açıkladı.

- “Verilecek olan tarihte, elimizden geldiğince, yine hep birlikte burada olmaya devam edeceğiz”

Bakan Ataoğlu, bugünkü duruşmanın sanık ve sanık avukatlarının beyanlarıyla başladığını kaydederek, söz konusu beyanları “yalanla gerçek arasında savunma” olarak değerlendirdi, adaletin en doğru kararı vermesi temennisinde bulundu.

Ataoğlu, bundan sonra böyle olayların yaşanmaması için alınacak olan kararın emsal bir karar olacağını belirtti.

Bugünkü duruşma ardından bir sonraki duruşma tarihinin belli olacağına işaret eden Ataoğlu, “Belki uzun soluklu bir yolculuktur ama bu yolculuk sırasında biz başında olduğu gibi Şampiyon Melekler’e vermiş olduğumuz sözün ve ailelerin arkasındayız. Verilecek olan tarihte yine hep birlikte, elimizden geldiğince, buralarda olmaya devam edeceğiz” dedi.

Koordinasyon süreci hakkında da bilgi veren Ataoğlu, heyetlerden bugün dönen ve yarın dönecek kişiler olduğunu açıklayarak, “Her ne olursa olsun hükümet olarak da, vatandaş olarak da KKTC’yi temsilen buradayız” diye konuştu.