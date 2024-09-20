Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Lapta Gençlik Kampı’nı ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Ataoğlu, deprem yönetmeliğine uygun olmadığı gerekçesi ile yeniden projelendirilecek OTEM binasının tamamlanmasına kadar geçecek sürede, eğitimlerin aralıksız sürdürülmesi amacıyla Lapta Gençlik Kampı içerisinde inşa edilecek derslik projesi ile ilgili bilgi aldı.

Lapta Gençlik Kampı’nın eksikleri ve ihtiyaçları ile ilgili de bilgiler alan Ataoğlu’na, Gençlik Dairesi Müdürü Hüseyin Ozanoğlu da eşlik etti.

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Girne’de bulunan OTEM binasının deprem yönetmeliklerine göre “boşaltılması gerektiği” yönünde bir rapor çıktığını, bu nedenle OTEM binasının “uygulamalı otel” olarak yeniden projelendirilip, yapılmasının planlandığını belirtti.

Ataoğlu, yeni uygulamalı otel olarak yeniden inşa edilecek OTEM binasının inşa süresi boyunca eğitimlerin aksamadan devam etmesi için Lapta Gençlik Kampı alanı içerisinde 250 metre karelik prefabrik derslik binası yapma kararı aldıklarını belirterek, projeyi yerinde incelemek için Lapta Gençlik Kampı'nı ziyaret ettiklerini kaydetti.

Ataoğlu, ayrıca geçici olarak inşa edilecek derslik binasının, OTEM’in Girne’deki yeni uygulamalı otel inşasının tamamlanması ile birlikte Lapta Gençlik Kampı’nın kullanımına bırakılacağını belirtti.

Ataoğlu, kısa süre önce Kantara Gençlik Kampı’nda yapılan tamirat ve yenileme çalışmalarının tamamlanması ardından gençlere yakışır bir alan yaratıldığını, aynı şekilde Lapta Gençlik Kampı’nın da eksikliklerinin ve yenilenmesi gereken yerlerinin olduğunu, bununla ilgili olarak da yerinde tespit edilmesi için ziyareti gerçekleştirdiklerini söyledi.

İki projenin de en kısa sürede tamamlanması için gerekli çalışmaların hızlı bir şekilde başlatıldığını belirten Ataoğlu, “En kısa sürede gerek Lapta Gençlik Kampı'nın yenilenmesi ve tamir edilmesi çalışmalarının ardından gençlerimize yakışır bir kamp alanı yaratmış olacağız, gerekse de OTEM öğrencilerimizin daha rahat koşullarda eğitimlerini kesintisiz bir biçimde devam etmeleri için çalışmalarımızı başlatmış bulunmaktayız. Amacımız hem gençlerimize yakışır bir kamp alanı ile eğitim alanı yaratmak için buradayız” dedi.