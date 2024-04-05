Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, bu gece idrak edilecek “Kadir Gecesi” dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ataoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Mübarek Ramazan-ı Şerif'in son günlerine yaklaşırken, Kadir Gecesi'ni idrak etmenin heyecanını yaşıyoruz.

Kadir Gecesi, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızın pekiştiği, iyilik ve güzelliklerin arttığı bir fırsattır. Bu gece, sevdiklerimizle birlikte dua etmek, manevi değerlerimize daha fazla sarılmak ve geçmişimizi muhasebe etmek için bir vesiledir.

Kadir Gecesi, bize bir kez daha hatırlatır ki, kardeşlik, paylaşma ve sevgiyle dolu bir hayatın ne kadar kıymetli olduğunu. Bu geceyi vesile ederek, çevremizdeki ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzatalım, dualarımızı onlarla paylaşalım ve sevgimizi yürekten hissettirelim.

Kadir Geceniz mübarek olsun.”