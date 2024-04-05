Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte olası yangın risklerine işaret ederek, ülkede yangın helikopteri eksikliği konusunda uyarı yaptı.

TDP Çevre ve İklim Komitesi ve Merkez Yürütme Kurulu Üyesi, Çevre Mühendisi Yasemin Çobanoğlu, yazılı açıklamasında, ülkede yangın müdahale ekiplerinin ve araç gereçlerin yetersizliğine işaret etti, “Yangın helikopteri ülkede konuşlandırıldı mı?” diye sordu.

Ülkede son yıllarda yaşanan üç büyük yangında bu eksikliklerin görüldüğünü ifade eden Çobanoğlu, yükselen sıcaklıklara değindi, yangınları önlemek için orman alanlarında yangın şerit temizliklerinin yapılması, orman alanlarına çöp dökülmemesi, ormanlarda ateş yakılmaması ve piknik yapılmaması gerektiğini kaydetti.

Yollara sigara izmaritlerinin atılmaması ve Kıb-Tek’in, yaz aylarında esneyip sarkan elektrik nakil hatları ile trafo merkezlerinin bakım onarımını ve etrafındaki otların temizliğini yapması gerektiğine de işaret eden Çobanoğlu, Orman Yangınları Önleme ve Mücadele Tüzüğü’nün de yetersiz olduğunu dile getirdi.

Yangın ekiplerinin kadrolu personel olarak konumlandırılması ve düzenli eğitimlerden geçerek hazır hale gelmesi gerektiğini de belirten Çobanoğlu, ilgili tüzükte yangın sezonunun, 1 Nisan-Kasım ayı sonu olduğuna işaret etti; “Yetkilileri icraata çağırıyoruz” dedi.

Yangında ilk müdahalenin yaşamsal derecede önemli olduğuna dikkat çeken Çobanoğlu, bu amaçla insan gücü yanında, yetersiz olduğu her vesile ile dile getirilen yangın müdahale araçlarının da yenilenmesi gerektiğini vurguladı.

Çobanoğlu, teknolojik olanaklar da kullanılarak, gözetleme kulelerinden düzenli takip yapılmasını sağlayan, ormanların sürekli izlenerek uyarılar oluşturan teknolojik bir sistemin de oluşturulması gerektiğini belirterek, “Yaşananlardan ders almadığımızı görüyoruz ve kapsamlı ülkesel orman yangını eylem planı hazırlanması gerektiğini bir kez daha vurguluyor ve sorumluları duyarlılığa ve icraata çağırıyoruz” dedi.