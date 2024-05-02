24’üncü Büyükkonuk Eko Gün, 5 Mayıs Pazar günü, Büyükkonuk köy meydanında yapılıyor. Etkinlik saat 10.30'da başlayacak ve gün boyu sürecek.

Mehmetçik-Büyükkonuk Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, Eko-Gün’de Aytaç Çağın'dan Keman Dinletisi, Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi Halk Dansları, Karpaz Kızları Gösterisi, Mehmetçik Kültür ve Dayanışma Derneği, HASDER, Gazimağusa Halk Dansları Derneği, Geçitkale Serdarlı Belediyesi, Dikmen Gençik Merkezi ekiplerinin halk dansları gösterilerinin yanında Kıbrıs Havaları Derneği, Ferdi Usbahalı, Grup Otantik, Osman Özcömert ve Murat Çığ konserleri de yer alacak.

Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu, tüm halkı Eko-Gün’e davet ederek, “Din, dil, ırk, köken ayrımı gözetmeksizin, bu topraklarda yaşayan herkesi kucaklayan bir etkinlik olma özelliği taşıyan Büyükkonuk Eko Gün’e herkesi davet ediyoruz. Dolu dolu bir programla Eko Gün sizi bekliyor” dedi.