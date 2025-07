Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Demokrat Parti’nin (DP) 33’üncü kuruluş yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

DP’den yapılan açıklamaya göre, mesajında Kurucu Lider Rauf Raif Denktaş'ın miras bıraktığı ilkeler doğrultusunda, partinin halka hizmet etmeye devam edeceğini belirten Ataoğlu, DP’nin KKTC’nin demokrasi mücadelesinde yer alan köklü bir siyasal hareket olduğunu kaydetti.

Ataoğlu, Denktaş’ın, 1992 yılında millet iradesini önceleyen, özgürlükçü, demokratik ve halkçı bir anlayışla yola çıktığını belirterek, heyecan ve kararlılıkla yollarına devam ettiklerini ifade etti.

Partinin temel değerleri olan, milli birlik ve beraberlik, demokratik çoğulculuk, sosyal adalet, Kıbrıs Türk halkının egemenliğinin yol haritaları olmaya devam ettiğini vurgulayan Ataoğlu, “Bizler, Anavatan Türkiye ile güçlü kardeşlik bağlarımızı koruyarak Kıbrıs Türk halkının varlığını, kültürünü ve özgürlüğünü geleceğe taşıyacak vizyoner adımları atmayı sürdüreceğiz.”ifadelerini kullandı.

En büyük güçlerinin, halktan aldıkları destek olduğunu belirten Ataoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi;

“Bu yolculuk, yalnızca siyasi bir yürüyüş değil; halkın özlemlerini, hayallerini, beklentilerini yüreğimizde taşıdığımız bir gönül seferberliğidir. Demokrat Parti, 33 yıldır sadece bir siyasi parti değil, aynı zamanda bu toprakların değerlerini koruyan, kalkınma ve toplumsal refah için çalışan, halkın sesine kulak veren bir inanç hareketidir.

Her oyda, her omuz verişte, her duasında halkımızın bize duyduğu güveni hissediyor, bu emaneti büyük bir sorumlulukla taşıyoruz. Kıbrıs Türk halkının huzuru, güvenliği ve hak ettiği yaşam standartlarına kavuşması adına verdiğimiz mücadele, bizim en büyük onurumuzdur.”

- Akpınar: “DP, kısa sürede Kıbrıs Türk halkının sesi, yüreği ve vicdanı oldu”

Öte yandan DP Genel Sekreteri Serhat Akpınar da DP’nin 33. kuruluş yıldönümünü için bir mesaj yayımlayarak, “Bugün, halkın vicdanından doğan bir isyanın, bir adalet arayışının ve demokratik kararlılığın adı olan Demokrat Parti’nin 33. kuruluş yıldönümünü kutlamanın onurunu yaşıyoruz.” dedi.

Akpınar, "1992 yılında, bir grup cesur yürekli insanın haksızlıklara karşı başlattığı bu yolculuk, kısa sürede Kıbrıs Türk halkının sesi, yüreği ve vicdanı oldu. Demokrat Parti, kuruluşundan bugüne; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurumsallaşmasında, anayasal yapısının inşasında, demokratik kültürünün kökleşmesinde ve toplumsal refahının gelişmesinde hayati roller üstlenmiştir.” ifadelerine yer verdi.