Genel Tarım Sigortası Fonu’na 2022–2023 üretim yılı için yapılan, ekilen ve/veya dikilen ürün beyanları doğrultusunda, arazi bazında kontrol edilip komite bulgularına göre hazırlanan Askı Listeleri köylerde askıya alındı.

Askı listeleri 18 Ocak’a kadar, 8 iş günü askıda kalacak. Üreticilerin askı listelerindeki komite bulgularını takip edip itirazlarının olması halinde Genel Tarım Sigortası Fonu’na veya bölge Tarım Dairelerinde müracaat edip 50 TL. karşılığında itiraz yapmaları gerekiyor.

İtirazda bulunacak üreticilerin ne şekilde itiraz yapabilecekleri Askı Listeleri üzerinde bulunan "DUYURU"da belirtildi.

Askı Listelerine itiraz edilmemesi halinde Askı Listelerindeki bulgular doğru kabul edilerek işlem yapılacak.