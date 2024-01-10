Genel Tarım Sigortası Fonu’na 2022–2023 üretim yılı için yapılan, ekilen ve/veya dikilen ürün beyanları doğrultusunda, arazi bazında kontrol edilip komite bulgularına göre hazırlanan Askı Listeleri köylerde askıya alındı.

Askı listeleri 18 Ocak’a kadar, 8 iş günü askıda kalacak. Üreticilerin askı listelerindeki komite bulgularını takip edip itirazlarının olması halinde Genel Tarım Sigortası Fonu’na veya bölge Tarım Dairelerinde müracaat edip 50 TL. karşılığında itiraz yapmaları gerekiyor.

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İtirazda bulunacak üreticilerin ne şekilde itiraz yapabilecekleri Askı Listeleri üzerinde bulunan "DUYURU"da belirtildi.

Askı Listelerine itiraz edilmemesi halinde Askı Listelerindeki bulgular doğru kabul edilerek işlem yapılacak.