Akansoy: “Dayanışma ruhunu baltalayacak Anayasa’ya aykırı adımlara müsaade etmeyeceğiz” Akansoy: “Dayanışma ruhunu baltalayacak Anayasa’ya aykırı adımlara müsaade etmeyeceğiz”

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, askerlik çağına giren 2005 doğumlu yükümlülerin son yoklama işlemlerinin, deprem nedeniyle 30 Haziran'a kadar uzatıldığını bildirdi.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, konuyla ilgili açıklamasında, “Değiştirilmiş şekli ile 59/2000 sayılı Askerlik Yasası kapsamında 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren askerlik çağına giren 2005 doğumlu yükümlülerin 06-10 Şubat 2023 tarihleri arasında planlanmış olan son yoklama işlemleri, 6 Şubat 2023 tarihinde anavatan Türkiye ‘de meydana gelen deprem felaketi nedeniyle 30 Haziran 2023 tarihine kadar uzatılmıştır. Önemle duyurulur” denildi.