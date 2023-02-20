Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, askerlik çağına giren 2005 doğumlu yükümlülerin son yoklama işlemlerinin, deprem nedeniyle 30 Haziran'a kadar uzatıldığını bildirdi.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, konuyla ilgili açıklamasında, “Değiştirilmiş şekli ile 59/2000 sayılı Askerlik Yasası kapsamında 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren askerlik çağına giren 2005 doğumlu yükümlülerin 06-10 Şubat 2023 tarihleri arasında planlanmış olan son yoklama işlemleri, 6 Şubat 2023 tarihinde anavatan Türkiye ‘de meydana gelen deprem felaketi nedeniyle 30 Haziran 2023 tarihine kadar uzatılmıştır. Önemle duyurulur” denildi.