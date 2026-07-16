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"Birinci Dereceden Askeri Yasak Bölgeyi İhlal Etme ve Girme" suçundan tutuklanan E.A. ile M.E. Lefkoşa’da askeri mahkemeye çıkarıldı.

Suçlamaları Kabul Ettiler

Kısa sürede hazırlanan davanın görüşülmesinin ardından sanıklar, üzerlerine getirilen suçlamaları kabul ederek yargılandı. Askeri Mahkeme, her iki sanığı da suçlu bularak kişi başı 500 lira para cezasına çarptırdı.

"Kontrol Olmadan Geçebileceklerini Düşündüler"

Duruşmada savunma yapan sanık avukatı, iki gencin kuzeye ilk kez tek başlarına geçtiklerini, sınır geçişleri konusunda hiçbir deneyimlerinin bulunmadığını söyledi. Avukat, sınır kapısındaki Kıbrıs Türk kontrol noktasında önlerinde bulunan aracın hareket ettiğini gören müvekkillerinin, kendilerinin de herhangi bir kontrole tabi tutulmadan geçebileceklerini düşündüklerini ifade etti.

Sanıkların herhangi bir suç işleme kastı taşımadığını savunan avukat, geçmişte sınır kapılarında yaşanan benzer olaylara ilişkin örnekleri de mahkemeye sundu.

Mahkeme: Olay Dikkatsizlik Sonucu Meydana Geldi

Kararını açıklayan Askeri Mahkeme sanıkların "Birinci Dereceden Askeri Yasak Bölgeyi İhlal Etme ve Girme" suçunu işlediklerine hükmetti. Mahkeme, söz konusu suçun ciddi nitelikte olduğunu vurgulamakla birlikte, ceza belirlenirken olayın gerçekleşme koşullarının da dikkate alınması gerektiğini belirtti.

Olayın açıkça bir dikkatsizlik sonucu meydana geldiği kanaatine vardığını ifade eden mahkeme, sanıkların muhaceret işlemi yaptırmadan giriş yaptıktan sonra Bostancı kontrol noktasına kadar herhangi bir engelle karşılaşmadan ilerlemelerinin de bunu desteklediğini kaydetti.

Mahkeme, sanıkların kasıtlı hareket ettiklerine dair bir bulgu bulunmadığını değerlendirerek hapis cezası yerine her iki sanığın da 500'er lira para cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

Ne Olmuştu

Sanıklar 12.07.2026 tarihinde, saat 13.02 sıralarında, Yeşilırmak Kara Giriş Kapısı'nda bulunan pasaport kontrol noktasında herhangi bir muhaceret işlemi yaptırmaksızın, Güney Kıbrıs’tan KKTC topraklarına MAK 222 plakalı salon araç ile izinsiz giriş yapmak suretiyle 1. Dereceden Askeri Yasak Bölgeyi İhlal suçunu işlemişlerdi.

Sanıklar, aynı gün Bostancı Kara Giriş Kapısı'ndan KKTC’den çıkış yapmaya çalıştıkları sırada tespit edilerek tutuklanmıştı.

E.A.’nın üzerinde Kıbrıs Rum Ulusal Muhafız Kuvvetlerinde Yedek Subay aday olarak görev yaptığına dair belge bulunduğu belirtilmişti.