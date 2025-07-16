Asgari Ücret Saptama Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu’nun başkanlığında toplandı.

Sadık Gardiyanoğlu, 2025 yılı ikinci asgari ücretinin, daha önce olduğu gibi hayat pahalılığı oranında en hakkaniyetli şekilde, alım gücü de korunarak, en hızlı şekilde belirleneceğini söyledi.

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, 2025 yılının ikinci asgari ücretini belirlemek amacıyla bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda toplandı.

Toplantı öncesi basın toplantısı odasına alınmadı ve açıklamalar toplantı odası önünde yapıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, toplantı öncesi basına yaptığı açıklamada, 2025 yılı ikinci asgari ücret toplantısını bugün yapacaklarını ve hızlı bir şekilde süreci tamamlayacaklarını belirtti.

Hür-İş’in bir mahkeme süreci başlattığını ve asgari ücret masasını mahkemenin hayat pahalılığı ile ilgili çizdiği yola göre sürdüreceklerini ifade eden Gardiyanoğlu, hayat pahalılığı ile ilgili işçi ve işveren tekliflerini alıp, devletin ilgili kurumlarının verileriyle birlikte değerlendireceklerini kaydetti.

“Kimse korkmasın, endişe etmesin, asgari ücret en iyi en hızlı şekilde belirlenecek” diyen Gardiyanoğlu, daha önce hayat pahalılığı oranında artış yapıldığını anlattı.

Gardiyanoğlu, önemli olanın asgari ücretin yükseltilmesi değil, hayatı ucuzlatmak olduğunu belirterek, bunun için hükümet olarak çalıştıklarını söyledi.

Gardiyanoğlu, asgari ücretin en hakkaniyetli şekilde, alım gücü korunarak en hızlı şekilde tamamlanacağını kaydetti.

İşçi tarafını temsilen toplantıya katılan Hür-İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu da, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının, toplantı öncesinde basının içeriye alınmaması yönündeki uygulamasının, asgari ücret komisyonu masasının usülü bozmaya yönelik olduğunu savundu, eleştirilerde bulundu.

Serdaroğlu, işçi tarafı olarak hayat pahalılığı ile ilgili bir çalışma yaptıklarını ve bunları masada paydaşların önünde basına açıklamak istediklerini ifade ederek, bunun engellenmesini kınadı.

Hür-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, işçinin haklarını hiç bir zaman teslim etmeyeceğini de söyledi.

Serdaroğlu, Çalışma Bakanının, ailesine yönelik bazı iddialarda bulunduğunu ancak ailesi ile ilgili iddiaların işçi haklarıyla karıştırılmasına izin vermeyeceğini kaydetti.

Asgari ücret belirlenirken çalışanların alım gücünün korunmasının önemine işaret eden Serdaroğlu, önemli olanın adaletli bir gelir dağılımının sağlanması olduğunu belirtti.

Serdaroğlu, basın açıklaması sürerken toplantıyı başlattığını öne sürdüğü Çalışma Bakanına yönelik sert eleştirilerde de bulundu.

Toplantı, Gardiyanoğlu başkanlığında işçi ve işveren temsilcilerinin katılımıyla başladı.