Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) Graffiti Kulübü ve Doğa Sporları Kulübü, SPOT Marine Life iş birliği ve Kuzey Kıbrıs Eko-Agro Turizm Federasyonu desteği ile Akdeniz Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde sahil temizliği yaptı.

ARUCAD’dan yapılan açıklamaya göre, deniz kaplumbağası yumurtlama sahillerini koruma amacıyla çevresel bilinci artırmayı hedefleyen bir etkinlikte 165 kilograma yakın çöp toplanırken, ARUCAD Graffiti Kulübü sahile yerleştirilen büstleri çizimlerle renklendirdi.